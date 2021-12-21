21.12.2021 10:11 Рита Парфенова

Центр Харькова – с пониженной подачей тепла: причины

Порыв на подающем трубопроводе диаметром 1020 мм на пересечении улиц Динамовской и Сумской произошел ночью 21 декабря.



ХТС

Бригады КП «Харьковские тепловые сети» провели переподключение на магистральном трубопроводе, запитав потребителей к сетям ТЭЦ-3, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу поставщика тепла.



Во время проведения ремонтных работ система теплоснабжения жилых домов, попавших в зону, будет работать на пониженном гидравлическом режиме.



На коммунальном предприятии уточнили, что все работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе планируется устранить до полуночи 21 декабря, после чего теплоснабжение пойдет к потребителям в полном объеме.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».