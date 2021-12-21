21.12.2021 10:23 Анжелика Демидова

В чём опасность пластиковых пакетов: Минздрав предупреждает

Пластиковые пакеты - зло для экологии и здоровья, о чём свидетельствуют результаты научных исследований, передаёт корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на заключение опубликованное специалистами ведомства.

Продукты быстрее портятся и плесневеют в полиэтилене. При заморозке из него выделяются токсины, а при высокой температуре - токсичный газ формальдегид, поэтому разогревать в такой упаковке продукты питания вообще опасно, предупреждает Минздрав.

В среднем один украинец в год использует почти полтысячи пакетов. Умножив на количество проживающих в стране, цифра получается колоссальная, говорят специалисты. А с учётом того, что один пакет разлагается 200-400 лет, то можно только представить вредность несметных залежей такого "богатства".

"Исследования почв в зоне полигонов твердых бытовых отходов указывают на значительные загрязнения вредными химическими веществами, в т.ч. и от распада пластика. Его производят из сырой переработанной нефти и природного газа, в результате чего выделяются парниковые газы, вызывающие необратимые процессы в атмосфере, что влияет на глобальные изменения климата,", - сообщают в министерстве.

Продукты распада пластика проникают в почву, воду и в продукты питания, в результате чего микропластик попадает в организм человека, вызывая интоксикацию. Что в свою очередь, констатируют медики, способствует обострению хронических и сердечно-сосудистых заболеваний и даже нарушению психики.

"За последние 20 лет увеличение производства и использования пластика, из-за содержащихся в нём вредных химических веществ, наблюдается рост эндокринных и онкологических патологий. Научные исследования говорят, что увеличилось также количество врождённых дефектов, бесплодия и ожирения", - заключают специалисты.

Полностью отказаться от пластика невозможно, признают в Минздраве, но уверяют, ограничить его потребление возможно. Именно поэтому, говорят, и был принят закон , согласно которому пластиковые пакеты стали платными, а в последствие их постепенно вообще выведут из обихода. Считают, когда за пакеты придётся платить, украинцы лишний их просто не купят.

Поэтому уже сейчас в Минздраве советуют учиться жить без таких уже привычных "маечек" и пользоваться тканевыми мешочками. Покупать в них крупы, макароны, а хранить запасы в стеклянной посуде.

Стеклянной посудой или многоразовыми пластиковыми боксами советуют заменить пищевую пленку, одноразовые стаканчики и тарелки.

Напомним, отказ от упаковки продукции в пластике должен пройти в три этапа. Сейчас Украина находится на первом этапе – отсутствие бесплатных пластиковых пакетов. Второй – запрет распространения пакетов до 50 мкм. Его планируют на март следующего года. А третий этап приходится на начало 2023 и включает в себя полный запрет использования пактов до 50 мкм.