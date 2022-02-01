01.02.2022 19:31 Валерия Кононова

Запрет пакетов в Харькове: изменение цены на одноразовые пакеты в продуктовых (фото)

Изменились ли цены на пластиковые пакеты, что думают сотрудники продуктовых магазинов о нововведениях и какие альтернативы предлагают клиенту – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.



РЕДПОСТ

С 1 февраля цены на пластиковые пакеты более 50мкм обязаны быть от 2 грн в рамках запрета на бесплатное распространение пластиковых пакетов, который вступил в силу в декабре.

Большинство ассоциируют данное повышение цен с привычными пакетами "маечка". Однако речь идет о более плотных пластиковых пакетах, цена на которые и должна подняться.

А вот стоимость фасовочных пакетов в магазинах все еще символичная – от 6 до 12 копеек за штуку.

Тем не менее и данная стоимость не очень-то радует украинцев, а потому мы отправились на поиски альтернатив в продуктовых. Сети супермаркетов АТБ и "Посад" предлагают клиентам просто приобретать одноразовые пакеты по указаной цене, ссылаясь на постановление за декабрь 2021 года.

На вопрос о том, будут ли дорожать одноразовые пакеты для фасовки продуктов, сотрудники "Посад" пожимают плечами, отвечая, что скорее пакетов вовсе не будет, чем цену на них поднимут.

А вот супермаркеты Fozzy и Ашан предлагают своим клиентам альтернативу пластиковым пакетам, хотя и не убирают последние из обихода. У Ашана цена на "маечку" – 6 копеек, а Fozzy вовсе не вывешивает цену в зале, её посчитают просто на кассе.

При этом в супермаркете Fozzy появились в продаже сумочки для овощей, которые висят по всему отделу с развесным товаром. Правда ценник на них рядом не найдёшь, потому мы отправились на кассу исключительно с этой "торбочкой". Её цена составляет 25 грн. Не самая удобная альтернатива, но больше, чем ничего.

А вот супермаркет Ашан предлагает покупателям заменить пластиковые пакеты на бумажные. Кстати, совершенно бесплатно. Цена за бумажный пакет не указана ни в овощном отделе, ни в чеке на кассе. Носить такой пакет в руках не удобно, но положить в корзинку можно и не хуже пластикового пакета. Бумажная альтернатива от Ашан выдерживает вес, как минимум, в килограмм апельсин. На деле же пакет рассчитан даже на большую покупку, так что паковать по 200 грамм картошки в каждый не придётся.

Также на кассе супермаркета предлагаются эко-пакеты по 3 грн 40 копеек. Выглядят они точь в точь как привычные всем пластиковые "маечки", но сделаны из спанбонда и являются многоразовыми.

Напомним, ранее мы писали о том, что пластиковые пакеты в Украине с 1 февраля станут гораздо дороже