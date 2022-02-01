01.02.2022 18:46 Ирина Круглова

В Харькове открыли сезон сбивания сосулек (фото)

В Харькове коммунальщики продолжат очищать крыши домов от сосулек и наледи.

Как рассказал корреспонденту РЕДПОСТ директор КП "Харьковспецстрой" Богдан Долина, особое внимание уделяют центру, красным линиям и местам активной проходимости горожан. В целом, на протяжении зимнего периода расчистили около полутысячи домов. Кроме того, в этом году начали очищать еще и балконы горожан, хотя это не входит в обязанности коммунальщиков.

Богдан Долина отмечает, что такую работу проводят, чтобы минимизировать аварийные ситуации и несчастные случаи.

Также если харьковчане заметили где-то опасную, по их мнению, сосульку, стоит звонить в диспетчерскую службу "1562" либо обращаться в "Жилкомсервис".

"Сроки реагирования около суток. Так как в настоящий момент заявок очень много, но примерно в течении суток все это убирается, иногда быстрее. Смотрим по каждой ситуации отдельно", - рассказывает директор КП "Харьковспецстрой".

Также коммунальщики отмечают, что дома, где есть сосульки, также ограждают сигнальными ленточками, их пересекать не стоит, так как это опасно. Ведь на крыше могут проводить уборку от наледи, либо этот дом стоит в очереди на расчистку.

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