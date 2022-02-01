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01.02.2022  18:17   Дмитрий Колоней

Внезапно стало плохо: в Харькове ищут родственников мужчины (фото, видео)

О происшествии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
 
Как сообщает РЕДПОСТ,ссылаясь на социальные сети, в Харькове стало плохо мужчине. Он шёл по площади Конституции, говорил по телефону и упал. Руки зажали телефон, пытался прийти в себя (были хрипы) но ни слова не говорил. Что с харьковчанином произошло, точно не известно - может быть стало плохо с сердцем. По описанию очевидца, на пьяного он похож не был.
 
 
 
Скорая без осмотра подняла голову и опустила, последовала рвота. Не отвечали куда отвезут. Пытались нас убедить что он пьян и рвота у него от этого. Но алкоголем не пахло. В момент падения он говорил по телефону (16:48-17:11) скорая приехала после звонков от 4х человек.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом ищут родных мужчины, который потерял память.
 
Тэги:  стало плохо, поиск родных, харьков
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