01.02.2022 18:17 Дмитрий Колоней

Внезапно стало плохо: в Харькове ищут родственников мужчины (фото, видео)

О происшествии в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ,ссылаясь на социальные сети, в Харькове стало плохо мужчине. Он шёл по площади Конституции, говорил по телефону и упал. Руки зажали телефон, пытался прийти в себя (были хрипы) но ни слова не говорил. Что с харьковчанином произошло, точно не известно - может быть стало плохо с сердцем. По описанию очевидца, на пьяного он похож не был.

Скорая без осмотра подняла голову и опустила, последовала рвота. Не отвечали куда отвезут. Пытались нас убедить что он пьян и рвота у него от этого. Но алкоголем не пахло. В момент падения он говорил по телефону (16:48-17:11) скорая приехала после звонков от 4х человек.