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24.12.2021  19:51   Дмитрий Колоней

Мужчине стало плохо на остановке в Харькове (фото)

О происшествии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Происшествие Харьков: Стало плохо мужчине на трамвайной остановке (фото)
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове стало плохо мужчине. Это произошло на трамвайной остановке на Барабашова. Харьковчанин внезапно потерял сознание и упал. Скорая уже подъехала. Подробностей, удалось ли спасти упавшего, пока нет.
 
 
Наопним, ранее мы писали о смерти женщины, которая умерла из-за долго ехавшей скорой.
 
Тэги:  чп, стало плохо, харьков, упал мужчина
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