30.11.2021 17:11 Дмитрий Колоней

ЧП в Харькове: девушке стало плохо в метро (видео)

О происшествии в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие. На станции метро Индустриальная девушке стало плохо. По предварительной информации, у харьковчанки подскочило давление и она упала. Медики оказывают помощь.

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Напомним, ранее мы писали о том, что, в вагоне поезда, курсирующего по Холодногорско-заводской линии, разбили стекло. Позже полицейские сообщили, что в тунеле пр подъезде к станции «Центральный рынок» стекло треснуло и выпало по неизвестным причинам. Сбоя в движении электропоездов не было.