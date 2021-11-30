ЧП в Харькове: девушке стало плохо в метро (видео)

О происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие. На станции метро Индустриальная девушке стало плохо. По предварительной информации, у харьковчанки подскочило давление и она упала. Медики оказывают помощь.
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Напомним, ранее мы писали о том, что, в вагоне поезда, курсирующего по Холодногорско-заводской линии, разбили стекло. Позже полицейские сообщили, что в тунеле пр подъезде к станции «Центральный рынок» стекло треснуло и выпало по неизвестным причинам. Сбоя в движении электропоездов не было.
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