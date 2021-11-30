30.11.2021 17:26 Дмитрий Колоней

Авария ликвидирована: в 12 многоэтажках Харькова вновь есть электричество

О восстановлении электроснабжения сообщила глава Администрации Индустриального района.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , по состоянию на 17:00 30 ноября 2021 года, восстановлено электроснабжение в 12 высотках Индустриального района. Об этом проинформировала председатель Администрации района Ольга Вельможная.

Напомним, ранее мы писали о том, что 29 ноября 2021 года, в 11:00 12 многоэтажных домов остались без электричества из-за аварии на сетях станкостроительного завода. Ввиду того, что это предприятие находится в трудном финансовом положении и собственными силами с проблемой справиться не сможет, по просьбе городского головы Игоря Терехова этим сейчас занялась частная компания «Харьковоблэнерго». В настоящее время внутридомовые электросети этих 12 домов находятся в собственности завода.

Из-за постоянных перебоев в поставке электричества жители домов хотят отказаться от посреднических услуг завода «Харвест» и получать электричество напрямую от «Харьковоблэнерго». Все расходы, связанные с подключением этих жилых домов к электросети частной компании (ремонт внутридомовых сетей и установка электросчетчиков), взял на себя городской совет. До 15 декабря будут завершены ремонтные работы на внутридомовых сетях, после чего жильцы смогут открыть лицевые счета и перейти на прямой расчет с «Харьковоблэнерго».