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30.11.2021  17:26   Дмитрий Колоней

Авария ликвидирована: в 12 многоэтажках Харькова вновь есть электричество

О восстановлении электроснабжения сообщила глава Администрации Индустриального района.


Фото из открытых источников
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, по состоянию на 17:00 30 ноября 2021 года, восстановлено электроснабжение в 12  высотках Индустриального района. Об  этом проинформировала председатель Администрации района Ольга Вельможная.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 29 ноября 2021 года, в 11:00 12 многоэтажных домов остались без электричества из-за аварии на сетях станкостроительного завода. Ввиду того, что это предприятие находится в трудном финансовом положении и собственными силами с проблемой справиться не сможет,  по просьбе городского головы Игоря Терехова этим сейчас занялась частная компания «Харьковоблэнерго». В настоящее время внутридомовые электросети этих 12 домов находятся в собственности завода.
 
Из-за постоянных перебоев в поставке электричества жители домов хотят отказаться от посреднических услуг завода «Харвест» и получать электричество напрямую от «Харьковоблэнерго». Все расходы, связанные с подключением этих жилых домов к электросети частной компании (ремонт внутридомовых сетей и установка электросчетчиков), взял на себя городской совет. До 15 декабря будут завершены ремонтные работы на внутридомовых сетях, после чего жильцы смогут открыть лицевые счета и перейти на прямой расчет с «Харьковоблэнерго».
 
 
Тэги:  авария, электросети, харьков
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