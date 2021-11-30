100 дней работы: обновленный Харьковский зоопарк отмечает первый юбилей (фото)

100 дней после невероятных преобразований. Тысячи счастливых посетителей и новые условия содержания животных, просторные вольеры согласно всех европейских стандартов.
Все это о Харьковском зоопарке. О том, как живут в своих новых владениях животные, смотрите наш большой фоторепортаж РЕДПОСТ от Василия Голосного.
Рискованных и азартных ситуаций сегодня лучше избегать. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Ноябрь прощается пасмурной погодой, без существенных осадков.
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных.
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