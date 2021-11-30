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30.11.2021  17:34   Васили Голосный

100 дней работы: обновленный Харьковский зоопарк отмечает первый юбилей (фото)

100 дней после невероятных преобразований. Тысячи счастливых посетителей и новые условия содержания животных, просторные вольеры согласно всех европейских стандартов.

Зоопарк, Харьков

Все это о Харьковском зоопарке. О том, как живут в своих новых владениях животные, смотрите наш большой фоторепортаж РЕДПОСТ от Василия Голосного.

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Тэги:  зоопарк, животные, харьков
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