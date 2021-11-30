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30.11.2021  18:13   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: под Харьковом водитель вылетел на встречку, погубив человека (фото)

Новые подробности аварии под Харьковом.

 
ДТП Харьковщина: Новые подробности смертельной аварии автобуса ПАЗ-3205 и ВАЗ-2101 в Краснокутске
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, смертельная авария произошла 30 ноября 2021 года в 06:40 по улице Мира в Краснокутске.
 
По предварительной информации 59-летний водитель автобуса ПАЗ-3205 двигался со стороны Уютного переулка к Ахтырской улице и вылетел на встречную полосу движения. В результате он столкнулся с ехавшим в противоположном направлении автомобилем  ВАЗ-2101. От полученных травм 57-летний водитель легковушки погиб на месте.
 
В обоих транспортных средствах пассажиров не было. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.
 
ДТП Харьковщина: Новые подробности смертельной аварии автобуса ПАЗ-3205 и ВАЗ-2101 в Краснокутске
 
ДТП Харьковщина: Новые подробности смертельной аварии автобуса ПАЗ-3205 и ВАЗ-2101 в Краснокутске
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Краснокутске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, кранснокутск
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