30.11.2021 18:13 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: под Харьковом водитель вылетел на встречку, погубив человека (фото)

Новые подробности аварии под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, смертельная авария произошла 30 ноября 2021 года в 06:40 по улице Мира в Краснокутске.

По предварительной информации 59-летний водитель автобуса ПАЗ-3205 двигался со стороны Уютного переулка к Ахтырской улице и вылетел на встречную полосу движения. В результате он столкнулся с ехавшим в противоположном направлении автомобилем ВАЗ-2101. От полученных травм 57-летний водитель легковушки погиб на месте.

В обоих транспортных средствах пассажиров не было. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Краснокутске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.