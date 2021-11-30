30.11.2021 14:45 Виталий Хиневич
ДТП в Харьковской области: автобус превратил авто в груду металла
В Богодуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 30 ноября около 7:20 в поселке городского типа Краснокутск автобус марки «ПАЗ», который принадлежит частному предприятию, столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2101».
В результате столкновения погиб 58-летний водитель легкового авто. С целью деблокирования тела умершего с салона авто было использовано специальное оборудование.
На данный момент все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в Харькове 22 ноября состоялось выездное заседании
Верховной рады по вопросам безопасности на дорогах. На нем участники искали пути, как улучшить ситуацию на дорогах и какие меры необходимо предпринимать к нарушителям, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.
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