30.11.2021 14:45 Виталий Хиневич

ДТП в Харьковской области: автобус превратил авто в груду металла

В Богодуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 30 ноября около 7:20 в поселке городского типа Краснокутск автобус марки «ПАЗ», который принадлежит частному предприятию, столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2101».

В результате столкновения погиб 58-летний водитель легкового авто. С целью деблокирования тела умершего с салона авто было использовано специальное оборудование.

Читайте также: Под Харьковом фура АТБ перегородила дорогу на Днепр

На данный момент все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Харькове 22 ноября состоялось выездное заседании Верховной рады по вопросам безопасности на дорогах. На нем участники искали пути, как улучшить ситуацию на дорогах и какие меры необходимо предпринимать к нарушителям, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.