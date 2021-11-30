    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харьковской области: автобус превратил авто в груду металла
30.11.2021  14:45   Виталий Хиневич

ДТП в Харьковской области: автобус превратил авто в груду металла

В Богодуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС  в Харьковской области.
 
Отмечается, что 30 ноября около 7:20 в поселке городского типа Краснокутск автобус марки «ПАЗ», который принадлежит частному предприятию, столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2101».
В результате столкновения погиб 58-летний водитель легкового авто. С целью деблокирования тела умершего с салона авто было использовано специальное оборудование. 
 
 
На данный момент все обстоятельства трагедии устанавливаются.
 
Напомним, в Харькове 22 ноября состоялось выездное заседании Верховной рады по вопросам безопасности на дорогах. На нем участники искали пути, как улучшить ситуацию на дорогах и какие меры необходимо предпринимать к нарушителям, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. 
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.11 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове замечен вымирающий тип водителя - летел, ударил и не скрылся (видео) 30.11 Криминал и происшествия ДТП: под Харьковом фура АТБ перегородила дорогу на Днепр (видео, фото) 30.11 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Окружной: мать рассказала о погибшей дочери
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 