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30.11.2021  14:53   Евгений Клочко

Связь со спутником потеряна: патрульные задержали похитителей спутниковых антенн

Благодаря своевременному обращению неравнодушной гражданки харьковские патрульные задержали двух охотников за металлами.

Похитителей спутниковых антенн задержали в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области.
 
По информации правоохранителей, 30 ноября на линию "102" обратилась женщина. Она сообщила о двух подозрительных мужчинах, которые находились на крыше жилого дома по улице Героев Труда.
 
Оперативно прибыв на место вызова, патрульные заметили на последнем этаже двух граждан, которые имели при себе деформированные спутниковые антенны. По словам задержанных, эти "тарелки" они похитили с крыши дома.
 
Для установления всех событий происшествия и квалификации действий мужчин патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
 
Ранее мы писали о том, что неизвестные частично повредили крепление забора одной из локаций урбан-парка на улице Героев Труда, чтобы в следующий раз демонтировать и сдать его на металлолом.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  хищение, полиция, харьков
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