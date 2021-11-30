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30.11.2021  15:15   Виталий Хиневич

Ударил жертву кирпичом: в Харькове орудовал грабитель

Неизвестный нанес удар по голове женщине и скрылся.

Грабитель ударил харьковчанку по голове кирпичом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 29 ноября около 20:54 сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о преступлении. 62-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что неизвестный мужчина ударил ее кирпичом по голове и скрылся в сторону железнодорожной станции «Левада». Кроме этого, пострадавшая смогла описать злоумышленника.
 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражам правопорядка удалось найти 28-летнего жителя Донецкой области, который подходил под описание.
 
Во время досмотра правонарушител, у него был изъят украденный мобильный телефон.
 
На основании данного происшествия было открыто уголовное дело согласно части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Если вину подозреваемого докажут ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.
 
Напомним, ранее неизвестный мужчина вырвал из рук пакет с личными вещами и документами потерпевшей, после чего скрылся в домах частного сектора.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, ограбление, харьков
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