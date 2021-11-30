30.11.2021 15:15 Виталий Хиневич

Ударил жертву кирпичом: в Харькове орудовал грабитель

Неизвестный нанес удар по голове женщине и скрылся.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 29 ноября около 20:54 сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о преступлении. 62-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что неизвестный мужчина ударил ее кирпичом по голове и скрылся в сторону железнодорожной станции «Левада». Кроме этого, пострадавшая смогла описать злоумышленника.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражам правопорядка удалось найти 28-летнего жителя Донецкой области, который подходил под описание.

Во время досмотра правонарушител, у него был изъят украденный мобильный телефон.

На основании данного происшествия было открыто уголовное дело согласно части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Если вину подозреваемого докажут ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее неизвестный мужчина вырвал из рук пакет с личными вещами и документами потерпевшей, после чего скрылся в домах частного сектора.