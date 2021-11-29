29.11.2021 13:45 Рита Парфенова

Грабителю магазина в Харькове грозит долгий тюремный срок

42-летнему мужчине объявили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту ограбления магазина в Новобаварском районе Харькова. Открыто дело по ч. 3 ст. 186 УК Украины, наказание по которой предусматривает тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет.



Напомним, ограбление магазина по улице Кибальчича произошло 28 ноября. Неизвестный мужчина зашел в магазин, оттолкнул 60-летнюю продавщицу и забрал деньги в сумме 16 тысяч гривен. Грабителем оказался 42-летний житель Харькова. Он уже имел судимости.

29 ноября злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции. Во время розыскных мероприятий по приметам полицейские оперативно задержали правонарушителя. Вещественные доказательства изъяты.