Грабителю магазина в Харькове грозит долгий тюремный срок

42-летнему мужчине объявили о подозрении в совершении преступления.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту ограбления магазина в Новобаварском районе Харькова. Открыто дело по ч. 3 ст. 186 УК Украины, наказание по которой предусматривает тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет.
Напомним, ограбление магазина по улице Кибальчича произошло 28 ноября. Неизвестный мужчина зашел в магазин, оттолкнул 60-летнюю продавщицу и забрал деньги в сумме 16 тысяч гривен. Грабителем оказался 42-летний житель Харькова. Он уже имел судимости.
29 ноября злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции. Во время розыскных мероприятий по приметам полицейские оперативно задержали правонарушителя. Вещественные доказательства изъяты.
Комментариев: 0
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию.
Харьков ожидает пасмурная погода с периодическим дождем и порывами ветра до 15-24 м/с.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
влажность:
давление:
ветер: