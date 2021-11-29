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29.11.2021  13:26   Евгений Клочко

Не школами едиными: в Харькове искали взрывчатку в самолетах и торговом центре

В ходе тщательных обследований взрывных устройств и веществ полицейские не обнаружили.

В Харькове искали взрывчатку в самолетах и торговом центре
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
 
По информации правоохранителей, 28 ноября в 11.35 в полицию поступило сообщение о том, что в аэропорту и нескольких самолетах заложена взрывчатка.
 
Осмотр места происшествия проводился полицейскими совместно с кинологической службой службы авиационной безопасности и кинологами пограничной службы аэропорта «Харьков».
 
В Харькове искали взрывчатку в самолетах и торговом центре
 
Кинологи осмотрели 2 самолета и около 5000 кв. метров здания и прилегающей к территории аэропорта, эвакуировали 12 человек из числа экипажа воздушных судов. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Отвод транспорта не производился, ограничивался лишь доступ пассажиров к терминалам аэропорта.
 
В Харькове искали взрывчатку в самолетах и торговом центре
 
Также 29 ноября в 01:56 в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра по улице Академика Павлова. Специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области осмотрели 2500 кв. метров помещений и прилегающей территории, откуда были эвакуированы двое граждан.
 
В Харькове искали взрывчатку в самолетах и торговом центре.
 
Ведомости по факту ложного сообщения о заложенной в аэропорту взрывчатке присоединены к уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 2 до 6 лет.
 
Напомним, 29 ноября праоохранители получили сообщения о минировании нескольких учебных заведений Харькова.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  минирование, харьков
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