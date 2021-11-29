29.11.2021 13:26 Евгений Клочко

Не школами едиными: в Харькове искали взрывчатку в самолетах и торговом центре

В ходе тщательных обследований взрывных устройств и веществ полицейские не обнаружили.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

По информации правоохранителей, 28 ноября в 11.35 в полицию поступило сообщение о том, что в аэропорту и нескольких самолетах заложена взрывчатка.

Осмотр места происшествия проводился полицейскими совместно с кинологической службой службы авиационной безопасности и кинологами пограничной службы аэропорта «Харьков».

Кинологи осмотрели 2 самолета и около 5000 кв. метров здания и прилегающей к территории аэропорта, эвакуировали 12 человек из числа экипажа воздушных судов. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Отвод транспорта не производился, ограничивался лишь доступ пассажиров к терминалам аэропорта.

Также 29 ноября в 01:56 в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра по улице Академика Павлова. Специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области осмотрели 2500 кв. метров помещений и прилегающей территории, откуда были эвакуированы двое граждан.

Ведомости по факту ложного сообщения о заложенной в аэропорту взрывчатке присоединены к уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 2 до 6 лет.