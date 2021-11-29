29.11.2021 13:20 Виталий Хиневич

Эпицентр резонансных ДТП: харьковчанам покажут социальную рекламу с погибшей девочкой (видео)

Сотни жителей города записались волонтерами в социальный проект «Безопасный город».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Юрия Сапронова.

Отмечается, что 6 продакшн студий, совершенно бесплатно создали первый социальный ролик, который призывает харьковчан и гостей города соблюдать правила дорожного движения.

В видео материале отображено, как девочка идет по одной из оживленных улиц города. В это время она получает сообщение на свой смартфон от матери, что она и ее отец ждут дома. Ребенок отвечает родителям, что скоро будет дома, после чего переходит дорогу на зеленый сигнал светофора. В момент, когда девочка выходит на проезжую часть, ее сбивает автомобиль.

Кроме этого отмечается, что все собственники рекламных видеобаннеров города согласились бесплатно разместить данный ролик на своих информационных объектах.

Помимо этого, видеоматериал гражданской организации «Безопасный город» будет транслироваться на экранах города 12 раз в каждом часе.

Напомним, в последнее время Харьков стал эпицентром резонансных ДТП. Так 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.

Кроме этого, 11 ноября на проспекте Науки автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка, позднее в районе перекрестка Окружной дороги и Салтовское шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей . В результате аварии водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших в аварии на окружной с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.