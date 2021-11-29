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29.11.2021  13:16   Евгений Клочко

Снегопады в Харькове: как город готовится к непогоде

В Харькове готовятся к будущим снегопадам и непогоде. На профильном предприятии, констатируют коммунальщики, уже давно ведется работа по подготовке техники и необходимых материалов, чтобы дороги в городе были чистыми во время снегопада.


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"280 единиц техники уже готово, 10 из них еще работает в летнем режиме. Достаточно суток и мы переоборудуем их в зимний режим работы. Также готово и 7,5 тысяч тонн соли и 27 тысяч кубометров пещано-солевой смеси. Мы готовы к самым большим снегопадам. Если заснежит до метра снега - мы готовы. Ещё у нас работают ежедневно дорожные рабочие, которые готовы расчищать пешеходные переходы, которые у нас на балансе, тротуары ",- рассказал корреспонденту РЕДПОСТ Виталий Левин, заместитель начальника предприятия по эксплуатации КП "Дорремстрой".
 
Позже, добавляют коммунальщики, в случае ухудшения погодных условий и увеличения снегопадов запасы песчано-солевой смеси будет пополняться. Также, говорят на предприятии, за последние три года полностью обновили 15 единиц техники и закупили новое оборудование для уборки. Это значительно упрощает работу. Но есть и те факторы, которые наоборот - усложняют.  
 
 "Очень нам мешают припаркованные на обочине автомобили. Они и днём есть припаркованные, и ночью. Это для нас сложность. Также очень часто мешают машины и при движении колоны, которая чистит дороги. Мы просим более внимательно относится к нашей работе", - отмечает Андрей Данилец, водитель КП "Дорремстрой".

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Тэги:  снегопад, снегоуборка, харьков, дорремстрой
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