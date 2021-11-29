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29.11.2021  13:05   Рита Парфенова

В Харькове два дня назад пропала девушка с татуировкой волка

В Харькове разыскивают 17-летнюю Полину Кобзарь, которая последний раз выходила на связь 27 ноября около 23.00.


Криминал Харьков: пропала 17-летняя Полина Кобзарь

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисковую службу «Милена», 17-летняя Полина Кобзарь – среднего телосложения 172-сантиметровая шатенка  с волосами средней длины и темно-серыми глазами – около часа дня 27 ноября вышла из дома в районе Лысой Горы (Холодногорский район). Девушка была одета как на фото справа: в черную куртку до колен, черные джинсы, розовые ботинки, клетчатый шарф. Около 23.00 того же дня Полина выходила на связь, и с тех пор о ней ничего не известно.

Особые приметы: брекеты, на правой руке большая татуировка в виде волка.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Напомним, правоохранители разыскали 13-летнюю Екатерину Гарашову, которая 7 ноября 2021 года около 17:00 ушла из дома.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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