29.11.2021 12:50

В Харькове планируют возобновить производство самолетов

29 ноября в Харьковской ОГА был подписан Меморандум о возобновлении выпуска самолетов на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии.

В подписанном меморандуме отмечено, что его целью является создание эффективного взаимодействия по возобновлению серийного выпуска и сервисного обслуживания самолетов и другой авиационной техники на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии. Стороны планируют в течение 5 лет выйти на уровень выпуска 5 самолетов в год, создав 1500 рабочих мест.

Предусмотрено участие подписавшихся в разработке и обсуждении проектов законодательных и нормативно-правовых актов в авиакосмической отрасли, совершенствовании законодательства в сфере приватизации, погашении долгов по зарплате, привлечении инвестиций.

Меморандум подписали и.о. председателя ХОГА Александр Скакун, председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко, президент АО "МОТОР СИЧ" Вячеслав Богуслаев, председатель правления АО "ФЭД" Виктор Попов, генеральный директор ЧАО "АВИАКОМПАНИЯ КОНСТАНТА" Михаил Пинкевич, глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич, глава профкома ПО ПАУ на ХГАПП Михаил Погорелов.

Александр Скакун отметил: «Сегодня мы, на мой взгляд, находимся в одном шаге от исторического события по Харьковскому авиационному заводу».

Он пояснил, что решение о подписании меморандума с внутренними инвесторами было принято после ряда переговоров. Руководитель ХОГА также отметил, что эти инвесторы реально болеют за авиаотрасль и «преследуют не похороны Харьковского авиационного завода, а наоборот его возрождение».

«Мы знаем, что на заводе у нас долг перед частными кредиторами примерно 1,5 млрд грн, мы знаем, что на заводе есть задолженность перед сотрудниками – примерно 300 млн грн. И также около 2,5 млрд грн – госдолга. Что касается нашего меморандума и наших переговоров с очень уважаемыми авиастроителями. ЧАО «ФЭД», «МОТОР СИЧ» и «АВИАКОМПАНИЯ КОНСТАНТА» готовы принимать участие в открытом конкурсе, если будет принят закон о приватизации этого предприятия.

Я не имею права говорить о цифрах, о сумме, которую эти компании готовы выложить за этот завод, но я точно скажу – это сумма с 8 нулями. При этом наши коллеги берут на себя переговоры с кредиторами по поводу частного долга – они его берут на себя. И они готовы будут выплатить задолженность перед работниками за период последних лет – заработную плату. То есть они и этот долг тоже берут на себя», – сообщил Александр Скакун.

Что касается долга Харьковского авиационного завода перед государством, то сейчас он составляет 2,6 млрд грн и, по словам руководителя области, «неподъемный» для любого инвестора. Решить этот вопрос можно только на государственном уровне.

«Мы давно уже рассматриваем законопроект о приватизации этого завода в комитетах парламента. Мы уже на финальной стадии, и я уверен, что в ближайшее время этот законопроект уже будет вынесен в зал для голосования. Мне бы хотелось и нашим партнерам, чтобы этим законом был списан государственный долг, который составляет 2,6 млрд грн. Если парламентарии пойдут нам навстречу, рассмотрят этот закон, у нас будет предприятие, которое будет выставлено, согласно действующему законодательству, на приватизацию, в которой могут принимать участие любые кандидаты.

Это могут быть иностранные компании, внутренние компании. Наши коллеги готовы участвовать в этом конкурсе. Я считаю, что это реальная перспектива для жизнедеятельности дальнейшей предприятия», - подчеркнул Александр Скакун.

Один из участников меморандума - председатель правления АО "ФЭД" Виктор Попов отметил, что задачей, которую ставят перед собой стороны, в первую очередь, является "приведение завода в рабочее состояние".

«Второй вопрос – это реализация существующего парка недостроенных самолетов. Третий вопрос – безусловно, линейка. Та, что существует на ХАЗе, она имеет высокую конкурентоспособность, но при определенных условиях. Это касается, прежде всего, модернизации самого главного продукта – АН-74. И здесь я глубоко убежден, что мы привлечем иностранных инвесторов, которые примут участие в модернизации», - сказал Попов.

Он также отметил, что ХАЗ может занять достойное место в осуществлении проекта Президента Украины по созданию национального авиаперевозчика.

Президент АО "МОТОР СИЧ" Вячеслав Богуслаев подтвердил готовность предприятия участвовать в приватизации ХАЗа и подчеркнул, что одним из обязательных условий для возобновления работы Харьковского авиазавода является принятие соответствующего законопроекта парламентом.

Подытоживая, Александр Скакун поблагодарил народных депутатов Украины за поддержку в решении вопросов ХАЗа и выразил надежду, что в течение следующего года предприятие удастся вывести из кризиса.