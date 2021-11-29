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29.11.2021  12:40   Виталий Хиневич

Потепление в Харькове: комментарий синоптиков

Активный южный циклон "Benedikt", прибывающий из районов Балканского полуострова несёт дожди, местами грозами и аномально высокую для этого времени года температуру.

Погода в Харькове
 
Об этом сообщает корреспондент Редпост со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра. 
 
Синоптики говорят, несмотря на приближение декабря, состояние атмосферы остаётся  неустойчивой и насыщенной влагой. 
 
"Поскольку воздух имеет средиземноморское происхождение, мы на один день  "погрузились" в лето, 29 ноября дневные температуры +10…+15 °С, местами  значительные дожди, а в южных, центральных, восточных областях и в Сумской области с грозами, кое-где с мелким градом и шквалистым усилением ветра",- передаёт Укргидрометцентр. 
 
Кроме этого отмечается, что поздние осенние грозы в Украине можно наблюдать почти каждый год. Последний раз подобную синоптическую ситуацию наблюдали 12 ноября 2017 года, когда в большинстве регионов Левобережья  прошли интенсивные грозы и шквалы до 20 м/с. 
 
 
"Вследствие потепления климата, активные процессы летнего типа будут повторяться все чаще в холодное полугодие. Классической ситуацией для возникновения гроз в такой сезон являются теплые секторы активных южных циклонов и их холодные фронты с высокой скоростью передвижения", - уверяют специалисты. 
 
Дождь ожидают харьковские синоптики ночью 30 ноября, днём без существенных осадков, но по-прежнему будет сильный ветер 15-20 м/с, а температура воздуха ночью прогреться до +1-6°, в дневное +3-8°. 
 
В первый день декабря возможен небольшой снег ночью, порывов ветра не ожидается, ночью столбик термометра опустится до 1-6° мороза, днём остановится на отметке +3°.
Такую же погоду прогнозируют и в четверг. В пятницу, по данным регионального гидрометцентра, потеплеет ночью до +5°, днём столбик термометра местами будет подниматься до отметки +10° выше нуля, осадков не ожидается. 
 
Напомним, Карпаты утонули в снегу, из-за обильного снегопада ухудшилась видимость в горах.
 
Источник:   Укргидрометцентр
 Тэги:  погода, харьков
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