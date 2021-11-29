29.11.2021 12:40 Виталий Хиневич

Потепление в Харькове: комментарий синоптиков

Активный южный циклон "Benedikt", прибывающий из районов Балканского полуострова несёт дожди, местами грозами и аномально высокую для этого времени года температуру.

Об этом сообщает корреспондент Редпост со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Синоптики говорят, несмотря на приближение декабря, состояние атмосферы остаётся неустойчивой и насыщенной влагой.

"Поскольку воздух имеет средиземноморское происхождение, мы на один день "погрузились" в лето, 29 ноября дневные температуры +10…+15 °С, местами значительные дожди, а в южных, центральных, восточных областях и в Сумской области с грозами, кое-где с мелким градом и шквалистым усилением ветра",- передаёт Укргидрометцентр.

Кроме этого отмечается, что поздние осенние грозы в Украине можно наблюдать почти каждый год. Последний раз подобную синоптическую ситуацию наблюдали 12 ноября 2017 года, когда в большинстве регионов Левобережья прошли интенсивные грозы и шквалы до 20 м/с.

Читайте также: Почему синоптики могут ошибаться

"Вследствие потепления климата, активные процессы летнего типа будут повторяться все чаще в холодное полугодие. Классической ситуацией для возникновения гроз в такой сезон являются теплые секторы активных южных циклонов и их холодные фронты с высокой скоростью передвижения", - уверяют специалисты.

Дождь ожидают харьковские синоптики ночью 30 ноября, днём без существенных осадков, но по-прежнему будет сильный ветер 15-20 м/с, а температура воздуха ночью прогреться до +1-6°, в дневное +3-8°.

В первый день декабря возможен небольшой снег ночью, порывов ветра не ожидается, ночью столбик термометра опустится до 1-6° мороза, днём остановится на отметке +3°.

Такую же погоду прогнозируют и в четверг. В пятницу, по данным регионального гидрометцентра, потеплеет ночью до +5°, днём столбик термометра местами будет подниматься до отметки +10° выше нуля, осадков не ожидается.