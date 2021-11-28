28.11.2021 20:02 Наталья Иванова

Эффект бабочки, или Почему харьковские синоптики дают неверные прогнозы

Синоптики и сами признают, что не всегда их информация соответствуют фактическому положению дел, особенно если речь идёт о длительных прогнозах.

Как рассказал РЕДПОСТ синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, ошибки случаются потому, что погода преподносит иногда действительно неожиданные сюрпризы.



«Все сразу спешат обвинить синоптика. Но на самом деле существует ряд веских причин и подводных камней, которые приводят к возникновению ошибок. Достоверность прогнозов на ближайшие сутки достигает 98-99%, а на вторые и третьи - 95-97%. И это синоптикам удаётся за счёт стремительного развития численного моделирования. Однако, даже несмотря на такой прогресс в области прогнозирования, нам никогда не удастся достичь 100% идеальной истинности по ряду основных причин», - отметил Игорь Кибальчич.



Одна из причина, говорит синоптик, – это хаотический (случайный) характер движения в атмосфере, многим известный как «эффект бабочки». Он заключается в том, что даже малое влияние на исходное состояние атмосферы может вызвать разнообразные последствия в будущем, которые сложно спрогнозировать особенно на 10-14 дней вперёд.



Наглядный пример хаотичности атмосферных процессов



«Таким образом, любые полученные данные модели носят приближённый характер. Но все это не означает, что мы ничего не можем сказать, просто "точность" будет «раздутой», т.е. не будет обеспечена реальными возможностями современных прогностических технологий. Кроме того, на достоверность прогнозов влияет неполнота данных о текущем состоянии атмосферы иногда на территории с масштабами нескольких тысяч километров. Но сеть метеонаблюдений не достаточно плотная, да и сведения могут содержать исходные ошибки из-за человеческого фактора. Можно, конечно, повышать плотность метеостанций и тем самым уменьшать погрешности измерений, но все равно возможности такой детализации ограничены, поэтому наше знание никогда не будет полным», - говорит специалист.





Ещё один фактор влияющий на достоверность прогнозов, по словам синоптика, это несовершенство моделей и методов прогнозирования. Потому что среди влияющих факторов можно выделить более и менее важные, но, в конце концов, учёт множества "мелочей" порождает новое качество прогнозов.



«Также существенным ограничением является сложность моделирования процессов мелкого масштаба, что уменьшает эффективность вычисления опасных явлений. Сейчас автоматизированные прогностические технологии не способны прогнозировать некоторые погодные явления, имеющие локальный характер и сложную природу образования. По этой причине такие явления как туманы, шквалы, смерчи и т.п. прогнозируются преимущественно синоптиками на местах, которые хорошо знают условия их образования и развития в конкретном регионе», - констатирует Игорь Кибальчич.





Поэтому, уверен, что роль синоптиков очень важна и необходима и их не заменят даже самые совершенные технологии. Что же касается перспектив на будущее, то качество прогнозов, по его словам, будет постепенно расти, но ни в какой стране мира через 10 или даже 100 лет прогноз не будет идеальным – просто потому, что возможности и знания человека ограничены. А значит, невзирая на огромный прорыв современных технологий, можно говорить лишь об определенной степени вероятности.

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