В Харькове объявлено штормовое предупреждение

Харьковские синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 1 уровня опасности.
Сложные погодные условия ожидаются в понедельник, 29 ноября, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
С прохождением активного южного циклона "Benedikt" синоптики прогнозируют сильные дожди, возможно град и шквальный ветер, передаёт Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
"29 ноября. По Харькову и области ночью умеренный дождь, днём сильный дождь. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м; вечером гроза, местами град. Ветер южный, 7-12 м/с, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём + 10-15", – говорится в сообщении.
Температурные рекорды в Харькове (годы): 29 ноября: max +11,4 ° (1974 г.), min -17,8 ° (1959)
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, какую погоду следует ожидать украинцам на Новый год.
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Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы.
Повышение температуры, дождь и туман принесла в Харьков теплая и влажная воздушная масса с юга.
Ежегодно 28 ноября отмечается Всемирный день сострадания.
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