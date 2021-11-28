28.11.2021 18:24 Наталья Иванова

В Харькове объявлено штормовое предупреждение

Харьковские синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 1 уровня опасности.



Фото из открытых источников

Сложные погодные условия ожидаются в понедельник, 29 ноября, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



С прохождением активного южного циклона "Benedikt" синоптики прогнозируют сильные дожди, возможно град и шквальный ветер, передаёт Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



"29 ноября. По Харькову и области ночью умеренный дождь, днём сильный дождь. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м; вечером гроза, местами град. Ветер южный, 7-12 м/с, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём + 10-15", – говорится в сообщении.



Температурные рекорды в Харькове (годы): 29 ноября: max +11,4 ° (1974 г.), min -17,8 ° (1959)

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, какую погоду следует ожидать украинцам на Новый год.