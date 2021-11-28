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28.11.2021  17:00   Рита Парфенова

Голос Харьковского метро умер на станции подземки

На станции метро «Киевская» умер известный диктор радио и телевидения Юрий Вирченко.


Фото из открытых источников

Эту информациию подтвердила сестра журналиста и диктора Лариса Кошеварова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.Харків.

В январе Юрию Вирченко должно было исполниться 72 года. Причиной смерти стали предположительно проблемы с сердцем. Несчастный случай произошел в 14.20 на станции метро «Киевская»

«Предварительно, как определили врачи — сердечный приступ. У него были хронические болезни: диабет, сердечно-сосудистые, давление было высокое, обычные старческие болезни", — рассказала Лариса Кошеварова.

Голосом диктора областного радио и телефидения Юрия Вирченко звучали названия станций метро в подземке в Харькове до 2016 года.

По словам сестры, Юрия Вирченко похоронят на 18-м кладбище, дата и время прощания станут известны 29 ноября.

Напомним, в ночь на 23 ноября в Харькове на 97-м году жизни умер бывший узник фашистских концлагерей, антифашистский деятель, Почетный гражданин города Харькова Игорь Федорович Малицкий.


 

Источник:   Суспільне
 Тэги:  некролог, смерть, юрий вирченко, харьков
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