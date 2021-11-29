Сильный ветер и местами град: погода в Харькове на понедельник, 29 ноября

Харьков ожидает пасмурная погода с периодическим дождем и порывами ветра до 15-24 м/с.
С понедельника Харьков окажется во влести южного циклона Benedikt. В первой половине дня туман, видимость 200-500 м, днем сильный дождь, вечером гроза, местами по области град, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +8°...+9°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 731 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи не предвещают активных геомагнитных колебаний 29 ноября 2021 года. А потому ожидать магнитных бурь не стоит.
Народные приметы. Об этом дне говорили: если ветры веют буйные — быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря).
Если день холодный – зима будет лютая. Если же день теплый и дождливый – зима будет теплая и мягкая.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию.
Харьков ожидает пасмурная погода с периодическим дождем и порывами ветра до 15-24 м/с.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
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