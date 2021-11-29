29.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Сильный ветер и местами град: погода в Харькове на понедельник, 29 ноября

Харьков ожидает пасмурная погода с периодическим дождем и порывами ветра до 15-24 м/с.





С понедельника Харьков окажется во влести южного циклона Benedikt. В первой половине дня туман, видимость 200-500 м, днем сильный дождь, вечером гроза, местами по области град, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 29 ноября:

Утром пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +8°...+9°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с​​. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 731 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи не предвещают активных геомагнитных колебаний 29 ноября 2021 года. А потому ожидать магнитных бурь не стоит.



Народные приметы. Об этом дне говорили: если ветры веют буйные — быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря).



Если день холодный – зима будет лютая. Если же день теплый и дождливый – зима будет теплая и мягкая.