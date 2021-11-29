    
Главная В этот день Погода Сильный ветер и местами град: погода в Харькове на понедельник, 29 ноября
29.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Сильный ветер и местами град: погода в Харькове на понедельник, 29 ноября

Харьков ожидает пасмурная погода с периодическим дождем и порывами ветра до 15-24 м/с.

Харьков ожидает пасмурная погода с периодическим дождем и порывами ветра до 15-24 м/с.

С понедельника Харьков окажется во влести южного циклона Benedikt. В первой половине дня туман, видимость 200-500 м, днем сильный дождь, вечером гроза, местами по области град, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 29 ноября:

Утром пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +8°...+9°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с​​. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 731 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи не предвещают активных геомагнитных колебаний 29 ноября 2021 года. А потому ожидать магнитных бурь не стоит.

Народные приметы. Об этом дне говорили: если ветры веют буйные — быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря).

Если день холодный – зима будет лютая. Если же день теплый и дождливый – зима будет теплая и мягкая.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.11 Погода Желтый уровень опасности: погода в Харькове на воскресенье, 28 ноября 27.11 Погода Прогноз погоды в Харькове на субботу, 27 ноября 26.11 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 26 ноября
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 