29.11.2021 12:33 Евгений Клочко

Массовое "минирование" харьковских школ: что известно

Утро 29 ноября началось в школах города с информации о минировании учебных учреждений.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , первой электронное письмо соответствующего содержания получила школа №153 Новобаварского района. Следующие пять учебных объектов в разных районах Харькова (школы №№ 80, 36, 59, 94, 78) были информированы в телефонном режиме.

На данный момент правоохранительными органами уже проверены пять школ, в шестой работы подходят к завершению. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Благодаря тому, что административный и преподавательский состав школ слаженно отработал алгоритм действий в подобных ситуациях, ложные минирования не внесли ненужную суету и хаос. Дети были организовано эвакуированы и после проверки помещений возвращены к нормальному ходу учебного процесса.

Вместе с тем, подобный прецедент – лакмус того, что данное направление работы является крайне важным в жизнеобеспечении такого мегаполиса как Харьков в целом и системы образования в частности. Поэтому и дальше продолжаем активно нарабатывать практические навыки в неординарных ситуациях.

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