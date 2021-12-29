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29.12.2021  11:23   Евгений Клочко

"Где ваши лопатки?": Терехов отчитал чиновников за неубранный город

Харьковский городской голова Игорь Терехов недоволен уборкой города после сильного снегопада, прошедшего 28 декабря в Харькове.


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Сегодня, 29 декабря, на аппаратном совещании в харьковской мэрии главы департаментов, районных администраций и коммунальных предприятий сообщили, как они справились с последствиями снегопада, который прошел накануне в городе.
 
В частности, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, Игорь Терехов был недоволен состоянием центральных магистралей и остановок общественного транспорта, где, по словам мэра города, "люди в снегу по колено стоят".
 
"Вот прямо по центру тротуара вы сгорнули снег, люди пройти не могут от бортов с одной и другой стороны вы отбросили. Где ваши лопатки? Стоят и ничего не делают. Сузили проезд до минимума", - возмутился городской голова.
 
Он также отметил, что лично проинспектировал утром "красные линии" и центральные улицы на предмет уборки снега и посыпки тротуаров песком.
 
"Очень скользко", - отметил Игорь Терехов.
 
В итоге всем службам были даны четкие поручения, до конца дня полностью расчистить город от снега и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта.
 
Тэги:  игорь терехов, снегопад, харьков
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