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29.12.2021  11:10   Виталий Хиневич

Кабмин ввел новые штрафы за сбор грибов и ягод в неположенных местах

Постановление касается только территорий, которые находятся в заповедных зонах.

Рубят дерево
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что парламентарии пересмотрели действующий с 2013 года закон и увеличили сумму штрафа в десять раз. Кроме этого, сумма будет индексироваться каждый год.
 
Теперь правонарушители природоохранного законодательства на заповедных территориях будут платить значительные штрафы за рубку и повреждение деревьев, самовольную заготовку сена для скота, сбор и уничтожение дикорастущих травяных растений. Также новое постановление подразумевает штрафы за сбор дикорастущих плодов орехов, ягод, грибов прочее.
 
Кроме этого чиновники четко прописали, в каких местах будет действовать запрет на использование природных ресурсов:
  • на территории национальных природных парков;
  • в природных заповедниках;
  • ботанических садов;
  • дендрологических парков.
За один срезанный гриб в таких зонах, граждане должны будут заплатить 75 гривен штрафа.  Охота на кабана или оленя может обойтись штрафом в размере 30,3 тысячи гривен. За собранные ягоды предусмотрен штраф в размере 378 гривен за один килограмм.  При уничтожении или повреждении деревьев штраф составляет от 257 гривен до 18,3 тысяч гривен на территории степных зон. В других зонах – от 227 гривен до 16,8 тысяч гривен.
 
Напомним, с 10 декабря в Украине запрещено использование бесплатных пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг. 
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  штрафы, экосистемы, харьков
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