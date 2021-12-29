29.12.2021 11:10 Виталий Хиневич

Кабмин ввел новые штрафы за сбор грибов и ягод в неположенных местах

Постановление касается только территорий, которые находятся в заповедных зонах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что парламентарии пересмотрели действующий с 2013 года закон и увеличили сумму штрафа в десять раз. Кроме этого, сумма будет индексироваться каждый год.

Теперь правонарушители природоохранного законодательства на заповедных территориях будут платить значительные штрафы за рубку и повреждение деревьев, самовольную заготовку сена для скота, сбор и уничтожение дикорастущих травяных растений. Также новое постановление подразумевает штрафы за сбор дикорастущих плодов орехов, ягод, грибов прочее.

Кроме этого чиновники четко прописали, в каких местах будет действовать запрет на использование природных ресурсов:

на территории национальных природных парков;

в природных заповедниках;

ботанических садов;

дендрологических парков.

За один срезанный гриб в таких зонах, граждане должны будут заплатить 75 гривен штрафа. Охота на кабана или оленя может обойтись штрафом в размере 30,3 тысячи гривен. За собранные ягоды предусмотрен штраф в размере 378 гривен за один килограмм. При уничтожении или повреждении деревьев штраф составляет от 257 гривен до 18,3 тысяч гривен на территории степных зон. В других зонах – от 227 гривен до 16,8 тысяч гривен.

Напомним, с 10 декабря в Украине запрещено использование бесплатных пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг.