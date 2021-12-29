29.12.2021 11:10 Виталий Хиневич
Кабмин ввел новые штрафы за сбор грибов и ягод в неположенных местах
Постановление касается только территорий, которые находятся в заповедных зонах.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ТСН.
Сообщается, что парламентарии пересмотрели действующий с 2013 года закон и увеличили сумму штрафа в десять раз. Кроме этого, сумма будет индексироваться каждый год.
Теперь правонарушители природоохранного законодательства на заповедных территориях будут платить значительные штрафы за рубку и повреждение деревьев, самовольную заготовку сена для скота, сбор и уничтожение дикорастущих травяных растений. Также новое постановление подразумевает штрафы за сбор дикорастущих плодов орехов, ягод, грибов прочее.
Кроме этого чиновники четко прописали, в каких местах будет действовать запрет на использование природных ресурсов:
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на территории национальных природных парков;
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в природных заповедниках;
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ботанических садов;
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дендрологических парков.
За один срезанный гриб в таких зонах, граждане должны будут заплатить 75 гривен штрафа. Охота на кабана или оленя может обойтись штрафом в размере 30,3 тысячи гривен. За собранные ягоды предусмотрен штраф в размере 378 гривен за один килограмм. При уничтожении или повреждении деревьев штраф составляет от 257 гривен до 18,3 тысяч гривен на территории степных зон. В других зонах – от 227 гривен до 16,8 тысяч гривен.
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