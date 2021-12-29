    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове бойцы ГСЧС вытаскивали из снежных заносов фуры, которым запретили въезд в город
29.12.2021  10:55   Рита Парфенова

В Харькове бойцы ГСЧС вытаскивали из снежных заносов фуры, которым запретили въезд в город

Непогода в ночь с 28 на 29 декабря, когда выпало 10-20 см снега, прибавила работы и коммунальным, и оперативным службам.

Спасатели ГСЧС высвобождали транспорт из снежных сугробов. Новости Харькова

Подразделения ГСЧС Харьковщины 5 раз вызывались для оказания помощи водителям, застрявшим в снежных намётах, передает РЕДПОСТ.

Два вызова были из Харькова, и в обоих случаях забуксовал грузовой транспорт. На улице Саратовской спасатели 41-й части помогли водителю грузовика Renault T, а на улице Алексеевской 32-я часть ГСЧС высвобождала из снежного плена фуру Mercedes.

В селе Казацкое ГСЧСники из Кегичевки вытащили из снежного заноса карету скорой помощи.

Спасатели ГСЧС высвобождали транспорт из снежных сугробов. Новости Харькова

Еще два вызова поступили из Лозовского района.

Возле села Яблочное Орельской общины спасатели 24-й части ГСЧС вместе с работниками Облавтодора помогли водителям 4-х легковых автомобилей разгрести снежный занос и вытащили их на расчищенный участок дороги.

Микроавтобус Volkswagen Т-5 с пассажирами возле города Первомайский застрял в снежном заносе. В салоне находились 5 человек, в том числе 2 детей. Спасатели 45-й Государственной пожарно-спасательной части на автомобиле повышенной проходимости помогли водителю застрявшего авто преодолеть сложный участок дороги.

По прогнозам харьковского гидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны будет гололедица, ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололедица (I уровень опасности, желтый).

Напоминаем, транзитный проезд через территорию Харькова, а также движение грузовых автомобилей массой более 8 тонн, запрещен с 16:00 28 декабря до окончания работ по уборке дорожной сети города от снега.

Спасатели ГСЧС высвобождали транспорт из снежных сугробов. Новости Харькова Спасатели ГСЧС высвобождали транспорт из снежных сугробов. Новости Харькова

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.12 Криминал и происшествия Под Харьковом спасатели вскрывали двери дома 27.12 Криминал и происшествия Под Харьковом Volkswagen Golf слетел в кювет (фото) 24.12 Криминал и происшествия Двое мужчин провалились под лед реки Харьков (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 