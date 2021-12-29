В Харькове бойцы ГСЧС вытаскивали из снежных заносов фуры, которым запретили въезд в город

Непогода в ночь с 28 на 29 декабря, когда выпало 10-20 см снега, прибавила работы и коммунальным, и оперативным службам.
Подразделения ГСЧС Харьковщины 5 раз вызывались для оказания помощи водителям, застрявшим в снежных намётах, передает РЕДПОСТ.
Два вызова были из Харькова, и в обоих случаях забуксовал грузовой транспорт. На улице Саратовской спасатели 41-й части помогли водителю грузовика Renault T, а на улице Алексеевской 32-я часть ГСЧС высвобождала из снежного плена фуру Mercedes.
В селе Казацкое ГСЧСники из Кегичевки вытащили из снежного заноса карету скорой помощи.
Еще два вызова поступили из Лозовского района.
Возле села Яблочное Орельской общины спасатели 24-й части ГСЧС вместе с работниками Облавтодора помогли водителям 4-х легковых автомобилей разгрести снежный занос и вытащили их на расчищенный участок дороги.
Микроавтобус Volkswagen Т-5 с пассажирами возле города Первомайский застрял в снежном заносе. В салоне находились 5 человек, в том числе 2 детей. Спасатели 45-й Государственной пожарно-спасательной части на автомобиле повышенной проходимости помогли водителю застрявшего авто преодолеть сложный участок дороги.
По прогнозам харьковского гидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны будет гололедица, ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололедица (I уровень опасности, желтый).
Напоминаем, транзитный проезд через территорию Харькова, а также движение грузовых автомобилей массой более 8 тонн, запрещен с 16:00 28 декабря до окончания работ по уборке дорожной сети города от снега.
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Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Сильный снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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