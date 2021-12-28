В Харькове запретили въезд и транзит крупногабаритного транспорта

Транзитное движение через территорию города Харькова, а также движение грузовых автомобилей массой более 8 тонн, будет запрещено с 16:00 28 декабря до окончания работ по уборке дорожной сети города от снега.
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Спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
Днем 28 декабря в городе и по области ожидается усложнение погодных условий.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств – Международный день кино.
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