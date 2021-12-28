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28.12.2021  14:11   

В Харькове запретили въезд и транзит крупногабаритного транспорта

Транзитное движение через территорию города Харькова, а также движение грузовых автомобилей массой более 8 тонн, будет запрещено с 16:00 28 декабря до окончания работ по уборке дорожной сети города от снега.

Въезд и транзит крупногабаритного транспорта в Харькове запрещен
 
Как сообщили РЕДПОСТ в Департаменте инфраструктуры, это связано с ухудшением погодных условий и необходимостью немедленной организации работ по уборке снега проезжей части Харькова с привлечением габаритной техники.
 
Напомним, что коммунальное предприятие «Дорремстрой» подготовило к уборке дорог 289 единиц техники. Также было заготовлено 7,5 тыс. тонн соли и 26 тыс. тонн песчано-солевой смеси.
 
Владельцев автомобилей городские власти просят не парковать машины на обочинах и в центральной части города, чтобы не мешать уборке снега.
 
Также стоит напомнить, что днем ​​28 декабря в Харькове и по области ожидается усложнение погодных условий.
 

 

 

Тэги:  снег, погода, грузовой транспорт, харьков
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