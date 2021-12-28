28.12.2021 13:55 Виталий Хиневич

Пожар на Харьковщине: мужчину, который вынес из огня ребенка, ожидает награда

Василия Чередниченко из села Вторая Староверовка Красноградского района ожидает награда за спасение ребенка из горящего дома.

Фото: "Суспільне"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Отмечается, спасатели хотят номинировать Василия Чередниченко на премию "Герой-спаситель" года.

Частное домовладение было полностью объято огнем. Узнав, что в доме находится ребенок, Василий, рискуя собственной жизнью, бросился в огонь, спасая. По словам очевидцев, мужчина три раза заходил в горящий дом, пытаясь найти ребенка. К счастью, в третий раз ему это удалось сделать.

Кроме Чередниченко, пожарные хотят наградить старшего из детей, который в момент пожара находился в доме и смог вывести на свежий воздух свою бабушку, сестру и брата.

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Четверо школьников продолжают лечение в больнице после отравления угарным газом. Пожилая женщина, владелица дома, сейчас проживает в доме внучки, так как ее частный дом сгорел дотла и восстановить его будет уже невозможно.

По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания возле счетчика, общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Напомним, частный жилой дом в селе Вторая Староверовка Красноградского района загорелся ночью 25 декабря. Около четырех часов утра треск разрушавшейся под огнем шиферной кровли разбудил соседей. Вызвав спасателей, сосед Василий поспешил на крики 16-летнего парня, жившего в горевшем доме.