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28.12.2021  13:55   Виталий Хиневич

Пожар на Харьковщине: мужчину, который вынес из огня ребенка, ожидает награда

Василия Чередниченко из села Вторая Староверовка Красноградского района ожидает награда за спасение ребенка из горящего дома.

Пожар в Харьковской области
Фото: "Суспільне"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Отмечается, спасатели хотят номинировать Василия Чередниченко на премию "Герой-спаситель" года. 
 
Частное домовладение было полностью объято огнем. Узнав, что в доме находится ребенок, Василий, рискуя собственной жизнью, бросился в огонь, спасая. По словам очевидцев, мужчина три раза заходил в горящий дом, пытаясь найти ребенка. К счастью, в третий раз ему это удалось сделать.
 
Кроме Чередниченко, пожарные хотят наградить старшего из детей, который в момент пожара находился в доме и смог вывести на свежий воздух свою бабушку, сестру и брата.
 
 
Четверо школьников продолжают лечение в больнице после отравления угарным газом. Пожилая женщина, владелица дома, сейчас проживает в доме внучки, так как ее частный дом сгорел дотла и восстановить его будет уже невозможно.
 
По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания возле счетчика, общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
 
Напомним, частный жилой дом в селе Вторая Староверовка Красноградского района загорелся ночью 25 декабря. Около четырех часов утра треск разрушавшейся под огнем шиферной кровли разбудил соседей. Вызвав спасателей, сосед Василий поспешил на крики 16-летнего парня, жившего в горевшем доме.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  пожар, василий чередниченко, харьков
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