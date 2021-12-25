25.12.2021 12:52 Рита Парфенова

Сосед вынес из горящего дома 8-летнего ребенка (фото)

Мужчина помог 16-летнему подростку спасти бабушку и детей из огня.





Частный жилой дом в селе Вторая Староверовка Красноградского района загорелся ночью 25 декабря, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Около четырех часов утра треск разрушавшейся под огнем шиферной кровли разбудил соседей. Вызвав спасателей, сосед Василий поспешил на крики 16-летнего парня, жившего в горевшем доме.





Юноша проснулся первым, стал будить бабушку и детей и выводить их из охваченного пламенем дома.Так ему удалось спасти от удушья бабушку, 13-летнюю сестренку и 9-летнего мальчика, который пришел ночевать в их дом. В доме остался сладший братик 8-ми лет. Парень рассказал соседу, что не нашел его в дыму и не может уже войти в горящий дом.





Тогда попытался это сделать Василий. Лишь с третьей попытки мужчина нашел ребенка, лежавшего под кроватью без сознания. Уже на улице малыш пришел в себя. Всех спасенных немедленно госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на отравление угарным газом.





К месту происшествия было направлено оперативное отделение 65 Государственного пожарно-спасательного поста ГСЧС из поселка Староверовка. На момент прибытия пожарных деревянный дом пылал уже на всей своей площади в 80 кв.м. Большинство конструкций были разрушены.



В 4:40 пожарным удалось локализовать огонь. Окончательная его ликвидация произошла в 10.00. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 21 декабря в Первомайском пожарные спасли женщину из горящей квартиры.