25.12.2021 11:58 Рита Парфенова

Задерживаются поезда из Западной Украины: причины

Авария на участке Ясиня — Рахов привела к задержке поездов западного направления.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Укрзалізниця», причиной задержки поездов стало падение дерева на рельсы на участке Ясиня – Рахов, что привело к схождению локомотива и повреждению полотна.

Это привело к срыву графика движения поездов раховского направления, в частности поезд Харьков – Рахов выехал из Ивано-Франковска на 43 минуты позже назначенного.

Всего задерживаются четыре поезда:

№55 Киев – Рахов – задержка 3 часа 30 минут на перегоне в Рахов;

№26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 5 минут по Ясине;

№95 Киев – Рахов – задержка 40 минут по Ворохте;

№15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска.

В настоящее время пассажиров, направляющихся в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.



Работы над восстановлением пути уже ведутся.

Напомним, пуск инклюзивной электрички Бахмут (Донецкая область) – Харьков перенесен с 24 на 29 декабря.