Задерживаются поезда из Западной Украины: причины

Авария на участке Ясиня — Рахов привела к задержке поездов западного направления.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Укрзалізниця», причиной задержки поездов стало падение дерева на рельсы на участке Ясиня – Рахов, что привело к схождению локомотива и повреждению полотна.
Это привело к срыву графика движения поездов раховского направления, в частности поезд Харьков – Рахов выехал из Ивано-Франковска на 43 минуты позже назначенного.
Всего задерживаются четыре поезда:
В настоящее время пассажиров, направляющихся в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.
Работы над восстановлением пути уже ведутся.
Напомним, пуск инклюзивной электрички Бахмут (Донецкая область) – Харьков перенесен с 24 на 29 декабря.
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