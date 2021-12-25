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25.12.2021  11:58   Рита Парфенова

Задерживаются поезда из Западной Украины: причины

Авария на участке Ясиня — Рахов привела к задержке поездов западного направления.

Задерживается поезд Харьков – Рахов. Новости

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Укрзалізниця», причиной задержки поездов стало падение дерева на рельсы на участке Ясиня – Рахов, что привело к схождению локомотива и повреждению полотна.

Это привело к срыву графика движения поездов раховского направления, в частности поезд Харьков – Рахов выехал из Ивано-Франковска на 43 минуты позже назначенного.

Всего задерживаются четыре поезда:

  • №55 Киев – Рахов – задержка 3 часа 30 минут на перегоне в Рахов;
  • №26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 5 минут по Ясине;
  • №95 Киев – Рахов – задержка 40 минут по Ворохте;
  • №15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска.

 В настоящее время пассажиров, направляющихся в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.
 
Работы над восстановлением пути уже ведутся.

Напомним, пуск инклюзивной электрички Бахмут (Донецкая область) – Харьков перенесен с 24 на 29 декабря.

Источник:   АО «Укрзалізниця»
 Тэги:  поезд, харьков
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