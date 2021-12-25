Праздничные выходные в парке Горького: полная программа

В длинные рождественские выходные парк Горького подготовил много интересного.
В эти дни гостей парка порадуют своими выступлениями артисты, будут проходить детские программы, творческие мастерские, дискотеки, сообщает РЕДПОСТ.
Череда новогодних праздников начнется 25 декабря – именно в этот день состоится церемония зажигания огней на новогодней елке и открытие Дома Деда Мороза.
В парке напомнили, что учитывая действующие ограничения, взрослые могут посетить Дом Деда Мороза вместе с ребенком ТОЛЬКО при наличии COVID-сертификатов или документов, утвержденных соответствующим Постановлением КМУ.
14.00–15.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
15.30–16.30 Концерт этно ансамбля «Весняночка»
17.00–17.45 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
17.45–18.00 Рождественское выступление детского ансамбля
18.00–19.00 Театрализованное открытие новогодней елки
19.00–20.00 Шоу «Песни с экранов ТВ» группы «Однажды так»
20.00–22.00 Праздничная дискотека для молодежи
11.45–12.00 Встреча праздничного поезда Деда Мороза
18.00–20.00 Дом Деда Мороза
12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Детская программа «Встреча с Дедом Морозом»
14.00–17.00 Творческая мастерская
15.30–16.00 Танцевальный батл Снеговиков
16.00–17.00 Шоу мыльных пузырей
14.00–18.00 Танцевальные ретро мелодии
14.00–15.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»
15.30–16.30 Детское представление «Корпорация чудес»
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»
18.00–19.00 Концерт группы «Bright tone»
19.00–21.00 Молодежная дискотека
11.45–12.00 Встреча праздничного поезда Деда Мороза
12.00–19.00 Дом Деда Мороза
12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Детская программа «Встреча с Дедом Морозом»
14.00–17.00 Творческая мастерская
15.30–16.00 Танцевальный батл Снеговиков
16.00–16.25 Иллюзионное шоу
17.00–17.25 Иллюзионное шоу
11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями
14.00–18.00 Танцевальные ретро мелодии
14.00–15.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
18.00–19.00 Концерт группы «Льюис Кэрол»
19.30–20.00 Новогодняя лаунж программа Анны Касьяновой
23.00–23.50 Праздничный концерт группы «Однажды да»
23.50–00.00 Театрализованная встреча Нового года
00.00–00.06 Пиротехническое шоу Fireshow «Pantera»
00.06–01.00 Концерт группы «Brighttone»
01.00–05.00 Новогодняя дискотека с розыгрышами призов
12.00–20.00 Дом Деда Мороза
17.45–18.00 Встреча праздничного поезда Деда Мороза
12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Детская программа «Встреча с Дедом Морозом»
14.00–17.00 Творческая мастерская
16.30–17.00 Танцевальный батл Снеговиков
17.00–18.00 Новогоднее научное шоу
11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями
14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии
В программе возможны изменения
Как ранее писал РЕДПОСТ, праздничные мероприятия в парке Горького будут проходить с 25 декабря и до 9 января.
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Известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Так что если хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит.
Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.
25 декабря Рождество отмечают западные христиане, протестанты, а также православные церкви, принявшие новоюлианский календарь.
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