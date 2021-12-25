25.12.2021 11:06 Рита Парфенова

Праздничные выходные в парке Горького: полная программа

В длинные рождественские выходные парк Горького подготовил много интересного.



РЕДПОСТ

В эти дни гостей парка порадуют своими выступлениями артисты, будут проходить детские программы, творческие мастерские, дискотеки, сообщает РЕДПОСТ.



Череда новогодних праздников начнется 25 декабря – именно в этот день состоится церемония зажигания огней на новогодней елке и открытие Дома Деда Мороза.



В парке напомнили, что учитывая действующие ограничения, взрослые могут посетить Дом Деда Мороза вместе с ребенком ТОЛЬКО при наличии COVID-сертификатов или документов, утвержденных соответствующим Постановлением КМУ.

Праздничная программа

25 декабря, суббота

Праздничное открытие новогодней елки

Главная сцена

14.00–15.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»

15.30–16.30 Концерт этно ансамбля «Весняночка»

17.00–17.45 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»

17.45–18.00 Рождественское выступление детского ансамбля

18.00–19.00 Театрализованное открытие новогодней елки

19.00–20.00 Шоу «Песни с экранов ТВ» группы «Однажды так»

20.00–22.00 Праздничная дискотека для молодежи

Средневековая площадь

11.45–12.00 Встреча праздничного поезда Деда Мороза

18.00–20.00 Дом Деда Мороза

Развлекательный центр

12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»

13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»

13.40–14.00 Детская программа «Встреча с Дедом Морозом»

14.00–17.00 Творческая мастерская

15.30–16.00 Танцевальный батл Снеговиков

16.00–17.00 Шоу мыльных пузырей

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальные ретро мелодии

26 декабря, воскресенье

Главная сцена

14.00–15.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»

15.30–16.30 Детское представление «Корпорация чудес»

17.00–18.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»

18.00–19.00 Концерт группы «Bright tone»

19.00–21.00 Молодежная дискотека

Средневековая площадь

11.45–12.00 Встреча праздничного поезда Деда Мороза

12.00–19.00 Дом Деда Мороза

Развлекательный центр

12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»

13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»

13.40–14.00 Детская программа «Встреча с Дедом Морозом»

14.00–17.00 Творческая мастерская

15.30–16.00 Танцевальный батл Снеговиков

16.00–16.25 Иллюзионное шоу

17.00–17.25 Иллюзионное шоу

Колоннада

11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом

16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальные ретро мелодии

31 декабря, пятница

Встреча Нового года

Главная сцена

14.00–15.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»

17.00–18.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»

18.00–19.00 Концерт группы «Льюис Кэрол»

19.30–20.00 Новогодняя лаунж программа Анны Касьяновой

23.00–23.50 Праздничный концерт группы «Однажды да»

23.50–00.00 Театрализованная встреча Нового года

00.00–00.06 Пиротехническое шоу Fireshow «Pantera»

00.06–01.00 Концерт группы «Brighttone»

01.00–05.00 Новогодняя дискотека с розыгрышами призов

Средневековая площадь

12.00–20.00 Дом Деда Мороза

17.45–18.00 Встреча праздничного поезда Деда Мороза

Развлекательный центр

12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»

13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»

13.40–14.00 Детская программа «Встреча с Дедом Морозом»

14.00–17.00 Творческая мастерская

16.30–17.00 Танцевальный батл Снеговиков

17.00–18.00 Новогоднее научное шоу

Колоннада

11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом

16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии

В программе возможны изменения



Как ранее писал РЕДПОСТ, праздничные мероприятия в парке Горького будут проходить с 25 декабря и до 9 января.