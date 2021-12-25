    
Главная Новости Харькова ЖКХ В четырех районах Харькова отключат холодную воду 25 декабря. Список адресов
25.12.2021  10:20   Рита Парфенова

В четырех районах Харькова отключат холодную воду 25 декабря. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Гражданская, 14, 16/18, 30 до 20:00 25 декабря,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 114 (п. №2, стояк) до 20:00 25 декабря,
  • пл. 1 Мая, 1 (стояк) до 20:00 25 декабря.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4, стояк) до 20:00 25 декабря.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №2, стояк) до 17:00 25 декабря.

Слободской район:

  • пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк) до 20:00 26 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 24 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.12 ЖКХ В пяти районах Харькова отключат холодную воду 24 декабря. Список адресов 23.12 ЖКХ В семи районах Харькова отключат холодную воду 23 декабря. Список адресов 22.12 ЖКХ Набирайте баклажки: в Харькове 22 декабря отключат холодную воду. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 