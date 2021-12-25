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25.12.2021  09:35   Рита Парфенова

В Харькове тушат крупный пожар на складе

Пожар в двухэтажном торгово-складском здании спасатели ликвидлируют с двух часов ночи.

Пожар Харьков: горит склад на улице Тюринской

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, возгорание возникло в двухэтажном торгово-складском здании частного предпринимателя на улице Тюринской, 80.

Сначала на тушение выехали два подразделения ГСЧС на автоцистернах. Разведка показала, что горят офисные и торговые помещения двухэтажного здания, а также расположенные впритык деревянные пристройки и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила около 500 кв.

Пожар Харьков: горит склад на улице Тюринской

Учитывая масштаб пожара, на тушение были направлены дополнительные силы. Всего на месте пожара работают 14 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

Пожар локализован в 05:15. В настоящее время идет его ликвидация. Причина возникновения пожара устанавливается.

Пожар Харьков: горит склад на улице Тюринской

Пожар Харьков: горит склад на улице Тюринской

Пожар Харьков: горит склад на улице Тюринской

Напомним, утром 24 декабря на улице Гуковской, 3 произошел пожар в частном домовладении. Площадь пожара составила 180 кв. метров. Сгорел гараж площадью в 20 кв. м и навес с остатками поролона площадью 80 кв.м. Под навесом стояла легковушка ВАЗ-2103, которая сгорела полностью. Также огонь перекинулся на крышу соседнего дома, по улице Красная аллея, 7.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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