24.12.2021 14:08 Рита Парфенова

В Харькове – крупный пожар в частном домовладении (видео, фото)

Спасатели ГСЧС продолжают мероприятия по ликвидации пожара на улице Гуковской в Харькове.

Пожар в частном домовладении Новобаварского района Харькова на улице Гуковской, 3 начался около 11 часов утра. Очевидцы сообщали о большом зареве и густом черном дыме.





На вызов выехали шесть оперативных отделений Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистернах. Пожар охватил площадь в 180 кв. метров. Сгорел гараж площадью в 20 кв. м и навес с остатками поролона площадью 80 кв.м. Под навесом стояла легковушка ВАЗ-2103, которая сгорела полностью. Также огонь перекинулся на крышу соседнего дома, по улице Красная аллея, 7. Там огонь охватил крышу на площади 80 кв.м.





На тушение пожара пожарные подали 4 пожарных ствола. Спасателям удалось локализовать очаг возгорания. Сейчас продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации пожара.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Харьковской области пожар уничтожил хозяйственную пристройку.