24.12.2021 14:35 Виталий Хиневич

Популярный лоукостер объявил о новогодних скидках для украинцев

«SkyUp» предложила свои клиентам уникальную возможность, которая позволит с экономией купить билеты на самолет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что «SkyUp» предлагает свои клиентам новогоднюю акцию. Билеты можно купить со скидкой от 10% до 50%. Но размер скидки станет известен только в новогоднюю ночь.

Для того, что бы воспользоваться уникальным предложением, нужно на сайте компании заполнить письмо Санта-Клаусу. В электронной форме нужно указать свои данные и выбрать необходимый рейс. На электронную почту в праздничную ночь будет отправлено письмо с информацией о размере скидки.

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Скидки будут действовать на перелеты, которые выполняются до 22 апреля 2022 года. Воспользоваться этим предложением украинцы смогут в течение двух недель, до 14 января 2022 включительно.

Напомним, что недавно венгерская компания Wizz Air сократила количество рейсов из Украины до весны 2022 года. Упразднено более 20 направлений из Украины, в том числе три из Харькова до марта 2022 года.