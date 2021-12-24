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24.12.2021  14:59   Дмитрий Колоней

ДТП: из-за неуступчивого водителя разбились два Рено в центре Харькова (фото)

В Харькове три автомобиля не поделили улицу.

ДТП Харьков: В тройной аварии столкнулся Volkswagen с Renault Megan и Renault Clio на Кооперативной улице
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-лужбу Патрульной полиции, 24 декабря 2021 года около 8:40 на Кооперативной улице, 12 произошла тройная авария. Известно, что водитель за рулем Volkswagen нарушил п. 16.6 ПДД Украины и столкнулся с Renault Megan и Renault Clio.
 
 
В результате столкновения никто не пострадал. На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.
 
Напомним, ранее мы писали о ДТП в Харькове, в котором жестко встретились Рено и Москвич.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, кооперативная, volkswagen, renault megan, renault clio
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