ДТП в Харькове: жесткая встреча Рено и Москвича (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на окружной. Здесь столкнулись Renault Duster и Москвич. Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет.
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Большинство людей сегодня будет ощущать внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
В эти выходные погода в Харькове постепенно будет возвращаться к обычным декабрьским температурам.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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