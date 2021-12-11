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11.12.2021  11:13   Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: жесткая встреча Рено и Москвича (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на окружной. Здесь столкнулись Renault Duster и Москвич. Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет. 

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Тэги:  дтп, авария, харьков
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