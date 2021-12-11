ДТП под Харьковом: вылетел на встречку, врезался в машину и затих на лестнице (фото, видео)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в Лозовой. Здесь автомобиль KIA, который ехал по Павлоградской улице, на высокой скорости совершил небезопасный манёвр на кругу движения возле "Автошколы".
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В итоге водитель не справился с управлением и машину вынесло на встречку, где она врезалась в автомобиль Lada 1118 "Калина", который двигался со стороны центрального рынка, и, продолжая путь, по инерции врезалась, в припаркованный возле шиномонтажа "Pit-Stop" далее сбил выставочную технику у магазина "Мотомир" и въехал на лестничный вход в здание. Подробностей о пострадавших в аварии пока нет.
Напомним, ранее мы писали о девушке-водителе, которая, вылетев на встречку, сбила велосипедиста и двух детей под Харьковом.
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Большинство людей сегодня будет ощущать внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
В эти выходные погода в Харькове постепенно будет возвращаться к обычным декабрьским температурам.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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