    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП под Харьковом: вылетел на встречку, врезался в машину и затих на лестнице (фото, видео)
11.12.2021  12:28   Дмитрий Колоней

ДТП под Харьковом: вылетел на встречку, врезался в машину и затих на лестнице (фото, видео)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в Лозовой. Здесь автомобиль KIA, который ехал по Павлоградской улице, на высокой скорости совершил небезопасный манёвр на кругу движения возле "Автошколы".

Читайте также: Труп на дороге: полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Харьковом

В итоге водитель не справился с управлением и машину вынесло на встречку, где она врезалась в автомобиль Lada 1118 "Калина", который двигался со стороны центрального рынка, и, продолжая путь, по инерции врезалась, в припаркованный возле шиномонтажа "Pit-Stop"  далее сбил выставочную технику у магазина "Мотомир" и въехал на лестничный вход в здание. Подробностей о пострадавших в аварии пока нет.  

Напомним, ранее мы писали о девушке-водителе, которая, вылетев на встречку, сбила велосипедиста и двух детей под Харьковом.

 
Тэги:  дтп, авария, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.12 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: жесткая встреча Рено и Москвича (видео) 10.12 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове бетономешалка влетела в трамвай (видео) 10.12 Криминал и происшествия ДТП: под Харьковом арестованы подростки, сбившие пешехода (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 