01.12.2021 18:33 Дмитрий Колоней

ДТП на Ландау: в Харькове амнистирован виновник смертельной аварии

Определилась судьба водителя, погубившего человека в аварии на Южной Салтовке в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на решение Московского райсуда, вынесшего решение по делу о смертельном ДТП на Старой Салтовке на печально известном перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина. Фигурант не признал своей вины и потребовал его амнистировать. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Трагедия произошла 5 ноября 2016 года. Водитель бетономешалки КАМАЗ выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, из-за чего столкнулся с ВАЗ-211040. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

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В ходе разбирательства уроженец Ивано-Франковской области не признал своей вины. Он утверждал, что не видел вторую машину перед столкновением. При этом мужчина подтвердил, что не остановился на стоп-линии и выехал на перекресток, потому что "все так делают". Водитель также попросил об амнистии, так как воспитывает малолетнюю дочь.

За нарушение правил безопасности дорожного движения суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы с двухлетним запретом управлять транспортными средствами. Однако по закону Украины "Об амнистии в 2016 году" его освободили и от основного, и от дополнительного наказания. С компании "Автобуд-350", которой принадлежит бетономешалка, постановили взыскать почти 254 тысячи компенсации морального и материального ущерба. Идет время подачи апелляции.