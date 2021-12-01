01.12.2021 09:11 Евгений Клочко

Под Харьковом спасатели вырезали погибшего в ДТП водителя внедорожника

Водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел с трассы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, дорожно-транспортное происшествие случилось на 25-м километре Симферопольской трассы 30 ноября в 15:29. Внедорожник BMW X5 вылетел с трассы и перевернулся.

31-летний водитель автомобиля погиб на месте. Его тело было зажато в поврежденном автомобиле, спасателям пришлось применить пневматический инструмент для деблокирования мужчины.

На данный момент проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств аварии.

Напомним, 30 ноября на днепровской трассе произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. На скоростном участке трассы М29 Харьков - Перещепино перевернулась фура торговой сети "АТБ". Авария произошла в районе села Винники.