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01.12.2021  09:11   Евгений Клочко

Под Харьковом спасатели вырезали погибшего в ДТП водителя внедорожника

Водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел с трассы.

ДТП Харьков: BMW X5 вылетел из трассы, водитель погиб

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, дорожно-транспортное происшествие случилось на 25-м километре Симферопольской трассы 30 ноября в 15:29. Внедорожник BMW X5 вылетел с трассы и перевернулся.

ДТП Харьков: BMW X5 вылетел из трассы, водитель погиб

31-летний водитель автомобиля погиб на месте. Его тело было  зажато в поврежденном автомобиле, спасателям пришлось применить пневматический инструмент для деблокирования мужчины.

На данный момент проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств аварии.

Напомним, 30 ноября на днепровской трассе произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. На скоростном участке трассы М29 Харьков - Перещепино перевернулась фура торговой сети "АТБ". Авария произошла в районе села Винники.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
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