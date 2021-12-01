01.12.2021 09:56 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 1 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 371 случай заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 613 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 235 413 человек. Выздоровело 205 976 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 23 728 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 406 человек (в том числе 371 жителя города Харькова). 65 человек заболели в Изюмском районе, 59 – в Лозовском районе, 34 – в Купянском, 29 – в Красноградском, 12 – в Чугуевском, 8 – в Богодуховском,



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 ноября.

