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01.12.2021  10:38   Рита Парфенова

Под Харьковом женщину убило деревом

Трагедия произошла в селе Новый Бурлук Купянского района.

Криминал Харьков: женщину убило упавшее дерево

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сводку об оперативной обстановке в Харьковской области.

Там говорится, что около половины одиннадцатого утра 30 ноября на территории частного домовладения по лице Гагарина, 39 в селе Новый Бурлук  из-за сильного ветра упало дерево. Оно придавило 73-летнюю женщину. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Напомним, из-за непогоды в ночь на 30 октября в Харькове упало 35 деревьев и более 50 крупных веток. Наибольшее количество деревьев упало в Индустриальном, Немышлянском и Московских районах – по 8-10 в каждом.

 

Тэги:  смерть, харьков
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