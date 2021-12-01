Под Харьковом женщину убило деревом

Трагедия произошла в селе Новый Бурлук Купянского района.
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сводку об оперативной обстановке в Харьковской области.
Там говорится, что около половины одиннадцатого утра 30 ноября на территории частного домовладения по лице Гагарина, 39 в селе Новый Бурлук из-за сильного ветра упало дерево. Оно придавило 73-летнюю женщину. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
Напомним, из-за непогоды в ночь на 30 октября в Харькове упало 35 деревьев и более 50 крупных веток. Наибольшее количество деревьев упало в Индустриальном, Немышлянском и Московских районах – по 8-10 в каждом.
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