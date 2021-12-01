01.12.2021 10:50 Виталий Хиневич

В Харькове 18-летний парень трудоустроил закладчиков

Мужчины распространяли наркотические вещества на территории Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что 18-летний парень предложил своим знакомым работу на интернет платформе по продаже наркотических веществ.

Злоумышленники получали от координаторов магазина информацию о местонахождении наркотиков, потом забирали их и хранили в квартире на территории Московского района. После чего распространяли их, делая закладки.

25 ноября 2021 года во время сбыта наркотических веществ 3 человека были задержаны. Во время проведения обыска вышеуказанной квартиры стражи правопорядка обнаружили и изъяли пакеты с белым веществом, массой более 30 граммов. После анализа химического вещества оказалось, что это синтетический психостимулятор, который может вызвать необратимые процессы в организме человека.

26 ноября 2021 года задержанным сообщили о подозрении.

Кроме этого, Киевским районным судом города Харькова подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 340 500 гривен.

Если вину подозреваемых докажут, им может грозить лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества согласно части 2 статьи 309, части 3 статьи 307, части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове патрульные погнались за пешеходом и нашли наркотические вещества