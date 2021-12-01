01.12.2021 19:16 Евгений Клочко

В Харькове 265 домов останутся без света 2 декабря: адреса

В четверг, 2 декабря 2021 года, в Харькове отключат электроэнергию в части домов центрального района электрических сетей города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В четверг, 2 декабря, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Центральный район: ул.Арктическая , 19; 19А; 22; 23; 23А; 24А; 25; 25А; 26; 27; 28; 28А; 29; 29А; 3; 30; 31; 34; 5; 7; 8; 9; 9/23;

, 19; 19А; 22; 23; 23А; 24А; 25; 25А; 26; 27; 28; 28А; 29; 29А; 3; 30; 31; 34; 5; 7; 8; 9; 9/23; ул.Ахсарова , 25;

, 25; ул.Бескрайняя , 1; 1А; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 2; 2А; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 34; 3/5; 36; 4; 4А; 5; 6; 7; 7А; 7Б; 7В; 8; 9;

, 1; 1А; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 2; 2А; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 34; 3/5; 36; 4; 4А; 5; 6; 7; 7А; 7Б; 7В; 8; 9; ул.Борисовская, 2; 2А; 2Б; 2В; 3; 33; 35; 37; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 42А; 42/2; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 7; 70; 8; 9А;

2; 2А; 2Б; 2В; 3; 33; 35; 37; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 42А; 42/2; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 7; 70; 8; 9А; ул.Глебовская , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 22/20; 24; 26; 28; 3; 4; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 58; 59; 6; 6А; 60; 61; 62; 63; 63А; 64; 65; 66; 67; 68; 7; 8; 9; 9А; 9Б;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 22/20; 24; 26; 28; 3; 4; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 58; 59; 6; 6А; 60; 61; 62; 63; 63А; 64; 65; 66; 67; 68; 7; 8; 9; 9А; 9Б; ул.Михаила Гуревича , 27;

, 27; ул.Нарофоминская , 10;

, 10; ул.Пантелеймоновская , 17; 18; 19; 23; 3; 4;

, 17; 18; 19; 23; 3; 4; ул.Ямская , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 2; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 5; 6; 6А; 65; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 2; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 5; 6; 6А; 65; 7; 8; 9; пер.Бугурусланский , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 4; 6; 7; 8; 8А; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 4; 6; 7; 8; 8А; 9; пер.Вологодский , 5;

, 5; пер.Скадовского , 1А; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 2А; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 4; 40; 42; 42/1; 44; 46; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;

, 1А; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 2А; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 4; 40; 42; 42/1; 44; 46; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; шос.Белгородское, 2.

Напомним, 1 декабря 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов двух районов города.