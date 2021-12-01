01.12.2021 19:48 Анжелика Демидова

Коронавирус: успехи и провалы вакцинации в Украине

В Украине рекорд месяца по COVID-вакцинации, но одна область по всем показателям аутсайдер.



РЕДПОСТ

Чуть более 7 миллионов прививок проведено в Украине в течение ноября месяца, в МОЗ считают это очередным рекордом, но говорят ситуация по стране не везде одинакова, сообщает корреспондент РЕДПОСТ , с ссылкой на слова министра зравоохранения Виктора Ляшко.

Изначально в то, что за лето можно сделать 10 миллионов COVID-вакцинаций, скептики не верили, говорит глава ведомства. Однако реалии таковы, что медицинская система может сделать и 7 миллионов всего за один месяц. Темпы вакцинации равны 230-250 тысяч в сутки и более 1,6 миллиона в неделю.

"Главное сейчас не сбавлять темпы. В Европе новые всплески пандемии, поэтому и в Украине существует ещё довольно высокий риск возобновления роста заболеваемости. Тогда как вакцинация даёт возможность контролировать эпидситуацию и не допустить коллапса в системе здравоохранения. Такова действительность, которую не принимают антивакцинаторы, которые стремятся дискредитировать кампанию по иммунизации и аппелируют данными о высокой смертности в Украине", - отметил Виктор Ляшко.

Министр и не отрицает факт того, что количество смертей действительно высоко в пиковый период заболеваемости, уверяя, что министерство это никогда не отрицало, публикуя все данные о COVID-19. Однако, отмечает, что пандемия это беда не только Украины. Специалисты прогнозируют, что к весне будущего года в Европе эта инфекция может унести жизни 2 миллионов людей.

"Всего с начала пандемии Украина по уровню смертности находится на уровне Польши, Великобритании и Италии. Среди Европейских стран худшие показатели в Румынии, Бельгии и Чехии, среди мировых лидеров - США, где накоплено количество летальных исходов на 100 тысяч населения больше украинского. Имею к вам просьбу, сделайте прививку сегодня. Это защита вас и ваших родных", - обратился к украинцам минстр зравоохранения.

При этом Виктор Ляшко назвал какой регион в Украине по темпам вакцинальной кампании остаётся на низком уровне - это Закарпатская область. Говорит, что это единственный реион, где эпидситуация ещё и ухудшается. В то время как в среднем по стране показатель количества новых случаев COVID-19 уменьшился на 20%, то на Закарпатье остался на уровне прошлой недели, а количество госпитализаций коронавирусных больных и вовсе увеличилось на 9%. По его словам, это ещё и единственная область, где госпитализации преобладают над выписками, как следствие загруженность больниц, на сегодня занятость кислородных коек в области составляет 62%, что на треть больше среднего показателя по стране.

Министр пообещал разобраться в ситуации и принять меры для дальнейшего сдерживания в регионе распространения COVID-19. Так и сказал, будем решать.

Напоним, ранее мы писали о том, что ждет невакцинированных украинцев после усиления карантинных ограничений для граждан.