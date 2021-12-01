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01.12.2021  20:10   Евгений Клочко

Авария на водогоне: стало известно, когда появится холодная вода на Салтовке

В Харькове продолжают ликвидировать последствия аварии на водоводе, произошедшей на Салтовском шоссе, 133 сегодня утром.

Ликвидация аварии на водогоне в Харькове
 
Напомним, что аварийная ситуация возникла на технически изношенном трубопроводе диаметром 1200 мм.
 
Как сообщает РЕДПОСТ, бригады коммунального предприятия «Харьковводоканал» отреагировали оперативно, сразу после получения заявки выехали на место и обследовали порыв.
 
На предприятии предупредили, что в связи с ремонтными работами холодной воды временно не будет в части Салтовского жилмассива, ограниченного улицами: Краснодарской, Солнечной, Тимуровцев, Гарибальди, Бучмы, Гвардейцев Широнинцев (парная сторона), а также Салтовским шоссе и пр. Тракторостроителей.
 
Заместитель генерального директора, директор Комплекса «Харьковводоснабжения» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков сообщил, что водоснабжение будет возобновлено сегодня, 1 декабря, до 24 часов. До этого времени воду будут подвозить автоцистернами предприятия.
 
Ликвидация аварии на водогоне в Харькове
 
К 10 часам утра были закончены земляные работы, продиагностирован характер повреждения и определили объем восстановления трубопровода холодного водоснабжения. Аварийные бригады приступили непосредственно к ремонту водовода. В связи с ремонтными работами на водопроводе коммунальщикам пришлось остановить насосную станцию ​​№27А.
 
По состоянию на 12 часов дня после проведения мероприятий по зонированию системы водоснабжения Салтовского жилмассива была возобновлена ​​подача холодной воды в части домов и социальных объектов. Вода подавалась под небольшим давлением до 1-3 этажей.
 
Ликвидация аварии на водогоне в Харькове
 
На 20:00 работы по восстановлению водоснабжения жителей одного из самых больших жилых районов Харькова – Салтовки продолжаются.
 
«Завершаем сварочные работы по трубопроводу. В 19 часов уже приступили к наполнению сетей. По завершении, в 22.00 насосная станция № 27А будет введена в привычный рабочий режим. Водоснабжение жителей Салтовского жилмассива будет полностью восстановлено, как и обещали, сегодня до полуночи», - отметил Владлен Волков.
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 1 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов семи районов Харькова.
 
Тэги:  водоканал, вода, салтовка, харьков
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