01.12.2021 20:10 Евгений Клочко

Авария на водогоне: стало известно, когда появится холодная вода на Салтовке

В Харькове продолжают ликвидировать последствия аварии на водоводе, произошедшей на Салтовском шоссе, 133 сегодня утром.

Напомним, что аварийная ситуация возникла на технически изношенном трубопроводе диаметром 1200 мм.

Как сообщает РЕДПОСТ , бригады коммунального предприятия «Харьковводоканал» отреагировали оперативно, сразу после получения заявки выехали на место и обследовали порыв.

На предприятии предупредили, что в связи с ремонтными работами холодной воды временно не будет в части Салтовского жилмассива, ограниченного улицами: Краснодарской, Солнечной, Тимуровцев, Гарибальди, Бучмы, Гвардейцев Широнинцев (парная сторона), а также Салтовским шоссе и пр. Тракторостроителей.

Заместитель генерального директора, директор Комплекса «Харьковводоснабжения» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков сообщил, что водоснабжение будет возобновлено сегодня, 1 декабря, до 24 часов. До этого времени воду будут подвозить автоцистернами предприятия.

К 10 часам утра были закончены земляные работы, продиагностирован характер повреждения и определили объем восстановления трубопровода холодного водоснабжения. Аварийные бригады приступили непосредственно к ремонту водовода. В связи с ремонтными работами на водопроводе коммунальщикам пришлось остановить насосную станцию ​​№27А.

По состоянию на 12 часов дня после проведения мероприятий по зонированию системы водоснабжения Салтовского жилмассива была возобновлена ​​подача холодной воды в части домов и социальных объектов. Вода подавалась под небольшим давлением до 1-3 этажей.

На 20:00 работы по восстановлению водоснабжения жителей одного из самых больших жилых районов Харькова – Салтовки продолжаются.

«Завершаем сварочные работы по трубопроводу. В 19 часов уже приступили к наполнению сетей. По завершении, в 22.00 насосная станция № 27А будет введена в привычный рабочий режим. Водоснабжение жителей Салтовского жилмассива будет полностью восстановлено, как и обещали, сегодня до полуночи», - отметил Владлен Волков.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 1 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов семи районов Харькова.