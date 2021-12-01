01.12.2021 20:43 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: Под Харьковом сбили двух женщин-пешеходов (видео)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети - под Харьковом - смертельная авария. На спуске перед Люботином, прямо на пешеходном были сбиты две женщины. По предварительной информации, трагедия разыгралась около 17:40 на трассе Киев-Харьков на 460-м километре. Женщины переходили дорогу по неосвещенному пешеходному переходу от маршрутки и попали под легковой автомобиль . Одна из них погибла, скончавшись до прибытия медиков. Ей было 65 лет, она харьковчанка. В Люботин приехала на дачу.

На место прибыла полиция, бригада экстренной помощи и врач-волонтер из Люботина. В настоящее время выжившая пострадавшая госпитализирована в больницу скорой помощи в тяжёлом состоянии, а сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По словам очевидцев, за рулём машины могла быть девушка. Все участники аварии, предварительно, были трезвые.



Напомним, ранее мы писали о гибели спавшего мужчины на перроне под Харьковом, которого сбил поезд и теперь разыскивают очевидцев.