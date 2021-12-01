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01.12.2021  21:45   Евгений Клочко

Харьковский парк Горького засиял в новогодней иллюминации (фото)

Новогоднюю иллюминацию подключили 1 декабря в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.


Пресс-служба Харьковского городского совета
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера парка Горького Андрея Кравченко, в разных уголках парка организовали тематические зоны.
 
Праздничную иллюминацию подключили в беседках возле озера, в Развлекательном центре, на сценических площадках. Кроме этого, впервые на центральной аллее появились сияющие фигуры ангелов, а рядом с центральной клумбой разместили новогоднюю фотозону для сэлфи. Также в парке установили и пять новогодних елок. 
 
Напомним, что праздничное зажжение огней на главной елке парка Горького и открытие дома Деда Мороза состоится 25 декабря.
 
Напомним, на площади Свободы устанавливается городская елка, а главная площадь города оформляется современными световыми декоративными формами и иллюминацией.
 
Фото: пресс-служба Харьковского городского совета

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Тэги:  парк горького, иллюминации, харьков
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