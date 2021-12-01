Харьковский парк Горького засиял в новогодней иллюминации (фото)

В этот день

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Эмоции могут перехлестывать через край. По этой причине шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка затянуться до утра.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 1 декабря Зима, как и положено, начнется снегом, вернее мокрым снегом – ведь днем синоптики прогнозируют температуру немного выше нуля.